Nomeados por Centeno para o Banco de Portugal colocam lugar à disposição

Francisco Louçã, Murteira Nabo, João Talone e Luís Nazaré, membros do conselho consultivo do Banco de Portugal, colocaram o lugar à disposição, avança a edição desta quinta-feira do jornal Público. Os quatro foram convidados para o cargo pelo ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, em fevereiro de 2017.



Segundo o Público, os lugares foram colocados à disposição do novo titular da pasta das Finanças, João Leão, nas últimas semanas. Os quatro membros do conselho consultivo, cuja função não é remunerada, quiseram dar ao sucessor de Centeno a possibilidade de escolher pessoas da sua confiança para ocupar os lugares.





Além desse argumento, terão invocado um potencial conflito de interesses, por terem sido nomeados por Mário Centeno, que deverá transitar agora para o supervisor da banca.O conselho consultivo do BdP é um órgão estatutário e não tem poder vinculativo. Tem o dever de pronunciar-se sobre o relatório anual da atividade do banco e sobre a sua atuação.