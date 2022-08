Noruega sobe taxas de juro para valor mais alto em dez anos

O banco central da Noruega, Norges Bank, aumentou as taxas de juro para o valor mais alto numa década, assinalando uma rápida subida para desacelerar a inflação no país, que está em máximos de 34 anos. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela autoridade monetária.A taxa de juro diretora subiu 50 pontos base, para 1,75%, um nível que não era visto desde março de 2012. O Norges Bank adiantou ainda que as taxas devem voltar a subir em setembro, não sendo conhecido ainda o valor. Esta é a segunda subida em 50 pontos em três meses."O aumento dos preços tem sido geral nos últimos meses e pode implicar que a inflação continue alta por mais tempo que o esperado", indica o Norges Bank em comunicado. "Isto sugere um incremento das taxas de juro mais rápido do que o esperado em junho".

Esta decisão levanta também questões relacionadas com a vizinha Suécia, que deverá, ao que indicam os analistas, realizar um aumento em 75 pontos base no próximo mês.