Notas de escudo são agora peças de museu

Esquecidas no fundo de gavetas, guardadas por nostalgia perdidas ou destruídas, ficaram por trocar notas de escudo com o valor equivalente a 186,9 milhões de euros.O prazo final para a troca da última série de notas de escudos terminou no final de fevereiro, culminando um processo que teve início em 2006, quatro anos depois da entrada em circulação física da divisa europeia.Ao longo de 16 anos, o Banco de Portugal lançou oito processos de recolha e troca dos papéis da moeda antiga por euros, cada qual dirigido a uma série ou denominação específica. A última campanha, para troca da última série de notas com valores entre 500 escudos (pouco menos de 2,5 euros) e 10 mil escudos (cerca de 50 euros).Durante esse período, foram trocadas no Banco de Portugal notas de escudo no valor total de 159,3 milhões de euros, menos do que os 186,9 milhões que ficaram por entregar.Deste total, 94 milhões dizem respeito à última campanha de troca (da derradeira série de escudos, denominada "Descobrimentos"), que terminou no final de fevereiro. Este valor representa um ganho para o Banco de Portugal, e na conferência de imprensa de apresentação de resultados da campanha, o administrador Hélder Rosalino admitiu que ele pode ser parte dos dividendos a entregar pelo regulador ao Estado em 2023, respeitantes ao resultado de 2022.Ao longo destes 16 anos, o banco de Portugal aceitou cerca de 160 milhões de notas de escudo. A quase totalidade foi destruída, encaminhada para centrais de tratamento e valorização de resíduos, para serem incineradas, dando origem, no processo, para a produção de energia elétrica.Algumas notas foram mantidas por interesse histórico e museológico.