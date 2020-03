Esteve em quarentena no navio e saiu na terça-feira do cruzeiro para o hospital.



Em declarações à agência Lusa, Emmanuelle Maranhão, mulher de Adriano Maranhão, disse ter sido esta manhã acordada com a notícia de resultados negativos do marido e de ele ter "recebido alta hospitalar", adiantando não saber ainda informações sobre a possibilidade de o português regressar ao seu país.



Além de Adriano Maranhão, há um outro cidadão português hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.



A epidemia, que teve origem na China, já infetou 85.641 pessoas em 58 países, das quais morreram 2.933.



Na Europa, Itália é o país mais atingido pelo surto, com 17 mortos e 605 infetados.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 70 casos suspeitos de infeção, três dos quais ainda estavam em estudo sábado. Os restantes 67 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos.

As últimas análises feitas ao português infetado com coronavírus no Japão deram resultado negativo.Adriano Maranhão foi infetado pelo vírus no cruzeiro Diamond Princess.