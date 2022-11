Num ano, salário médio perde 58€ em termos reais

Embora os salários tenham acelerado, os preços subiram muito mais, o que agravou a perda de poder de compra. O recuo de 4,7% no salário médio equivale a uma perda de 58 euros num ano, segundo novos dados do INE. No Estado foi de 103 euros.

Num ano, salário médio perde 58€ em termos reais









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Num ano, salário médio perde 58€ em termos reais O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar