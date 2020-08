Número de casos diários na Alemanha ultrapassa os 2.000

O número de novos casos de contaminação pelo novo coronavírus na Alemanha ultrapassou os 2.000 nas últimas 24 horas, o nível mais alto desde o final de abril, disseram hoje as autoridades locais.O instituto de vigilância sanitária alemão RKI registou 2.034 novos casos, elevando o número de infetados desde o início da pandemia para 232.082. Registaram-se também sete novas mortes, o que neste caso eleva o número de óbitos no país para 9.267.O número de novos casos diários aumentou acentuadamente nos últimos dias. As autoridades explicam esta situação pelo retorno de muitos turistas alemães do estrangeiro das férias de verão de áreas de risco.Alguns especialistas também destacam um número crescente de testes entre a sua população."A tendência no número de casos que estamos a testemunhar agora é preocupante", disse na sexta-feira o porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, Steffen Seibert."Esta situação deve preocupar-nos", acrescentou, exortando a população a mostrar responsabilidade, respeitando os gestos de distanciamento social e a usar máscara onde for necessário.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 793.847 mortos e infetou mais de 22,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.