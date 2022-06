Número de mortes em Portugal aumenta quase 20% em maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O número de mortes em Portugal aumentou substancialmente em maio face ao mesmo mês do ano passado, é o que indicam os mais recentes dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





Em maio o número de óbitos foi de 10.323, registando assim um aumento em 19,7% face ao período homólogo. Já em relação a abril, o valor foi também superior, com um acréscimo de 1,6%.



Nos primeiros cinco meses do ano registaram-se menos mortes do que no mesmo período de 2021, uma redução de 9,1%.





Já número de mortes por covid-19 aumentou relativamente a abril, representando este mês 8,4% do total de óbitos, um aumento em 820 mortes face ao período homólogo.





Relativamente à natalidade em abril, registou-se um decréscimo homólogo de 3,8%, mas ainda assim o número de nados-vivos registado nos primeiros quatro meses do ano foi superior em 1,8% ao mesmo período de 2021.





O saldo natural, que calcula a diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos, foi de -4 075 em abril, agravando-se relativamente ao período homólogo, mas apresentando um desagravamento acentuado nos primeiros quatro meses do ano, quando comparado com o mesmo período em 2021.





Em relação ao número de casamentos, celebraram-se mais 793 em abril, um aumento de 1,6% e de janeiro a abril foram celebrados mais 3.585 casamentos do que no mesmo período do ano passado.