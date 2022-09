Número de óbitos em agosto regressa a valores de 2021

Morreram 9.257 pessoas em Portugal no mês de agosto, valor próximo daquele observado em agosto de 2021 (9.296), divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Já no conjunto do primeiro semestre, registaram-se 83.971 óbitos, menos 1,6% (1.366) do que no período homólogo de 2021.



O número de mortes devido à covid-19 representou 2,5% da totalidade de óbitos em agosto deste ano. Morreram 227 pessoas devido à covid-19 no mês em causa, menos 233 face ao mês anterior (em que ascendeu aos 460).





"Comparativamente com agosto de 2021, registou-se uma diminuição de 155 óbitos devido a covid-19", salienta o instituto de estatísticas.





Já o número de nados-vivos fixou-se nos 45.835 nos primeiros sete meses deste ano, ficando acima do registado no mesmo período de 2021, em que foram 45.059.O número de casamentos também avançou nos primeiros sete meses do ano, com a celebração de 18.818, mais 5.903 do que no período homólogo de 2021.Já em julho de 2022, celebraram-se 4.868 casamentos, correspondendo a um aumento de 14,8% relativamenteao número de casamentos realizados no mês de julho de 2021.