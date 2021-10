Nuno Melo apresenta candidatura à liderança do CDS-PP

Nuno Melo apresentou hoje a sua candidatura à liderança do CDS-PP como "uma obrigação e um imperativo de consciência" face à "progressiva perda de relevância própria" do partido, propondo-se "unir" e "chamar os que estão afastados"."Sou candidato, porque colocar-me à disposição do partido pelo qual lutei sempre e que me deu tanto, num dos momentos mais difíceis da sua existência, é para mim neste momento uma obrigação e um imperativo de consciência", afirmou o eurodeputado e líder da distrital de Braga do CDS-PP durante a apresentação da sua candidatura, que decorreu no Palácio da Bolsa, no Porto.Num discurso de cerca de 45 minutos, constantemente interrompido por efusivos aplausos da plateia de cerca de centena e meia de convidados, Nuno Melo, sustentou que não consegue "assistir quedo e mudo à progressiva perda de relevância própria do CDS enquanto partido fundamental da democracia em Portugal" e defendeu que "o CDS tem de voltar a ser um espaço para onde se quer ir, onde se quer ficar e de onde não se quer sair".