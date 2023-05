O que compra e vende Portugal ao Reino Unido?

Na véspera do Reino Unido ter novo soberano, fazemos um retrato das relações comerciais entre Portugal e o país com quem mantemos a mais antiga aliança. Continua a ser dos maiores importadores de bens com selo português, apesar do abalo provocado pelo Brexit e pela pandemia.

O que compra e vende Portugal ao Reino Unido?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: O que compra e vende Portugal ao Reino Unido? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar