O que nos reserva o futuro?

Como é que a transformação digital está a mudar o emprego, a educação, os cuidados de saúde, o acesso à informação, a mobilidade ou a forma como usamos o dinheiro? Estas são as questões que respondemos nesta edição especial.

1 - O futuro do emprego: Podemos vir a ser contratados por um algoritmo?

Talvez já se tenha perguntado se deve responder a mensagens de trabalho depois de jantar. Ou se a empresa pode usar o sistema de GPS para saber onde está. Mas talvez não saiba como os processos de contratação estão a mudar. O Negócios conversou com especialistas sobre três das inúmeras questões que a digitalização levanta no mercado de trabalho.



Leia mais...

2 - Educação: Escola digital dá lição a alunos, professores e livreiros

Ao toque da campainha, os alunos do 6.º C entram com invulgar entusiasmo para a aula de Iniciação à Robótica, que será passada de tablet na mão. Na chamada "sala de aula do futuro" há um enorme quadro interactivo e as cadeiras são coloridas e giratórias para propiciar um ambiente mais criativo e colaborativo.

Leia mais…

3 - Saúde: Diagnósticos e tratamentos vão ser cada vez mais personalizados

A evolução científica e tecnológica vai permitir que o diagnóstico e o tratamento de doenças sejam cada vez mais personalizados. Esta é a principal ideia avançada ao Negócios por várias personalidades sobre o futuro da saúde.



Leia mais...

4 - Mobilidade: Condutores vão ser espécie em vias de extinção em 2040

Após décadas como protagonista na mobilidade e também como sinal de estatuto social, qual será o papel do automóvel na nossa vida num futuro não tão longínquo? O Negócios ouviu três especialistas em mobilidade e todos apontam no mesmo sentido: ter um veículo próprio será cada vez mais raro.



Leia mais...

5 - Dinheiro: E se puder usar uma peça de roupa para fazer pagamentos?

"Podemos imaginar um futuro em que os consumidores irão entrar na loja, recolher o produto que desejam comprar e sair sem passar pela caixa de pagamento, com o pagamento a ser debitado automaticamente. Os funcionários continuarão a ser necessários nas lojas, mas, em vez de ficarem atrás de uma caixa que passa produtos, eles serão embaixadores da marca". Quem o diz é Paula Antunes da Costa, "country manager" da Visa em Portugal.



Leia mais...

6 - Media: Inteligência artificial para o bem e para o mal

A digitalização transformou os media. E continuará a transformar. A tecnologia, essa, pode ser um meio para o bem e para o mal.





Leia mais...