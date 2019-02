OCDE deixa guião à medida da oposição

O relatório da OCDE sobre a economia portuguesa reconhece os progressos conseguidos pelo país desde o fim da crise. Mas as críticas e recomendações são tantas que, com uma moção de censura agendada para amanhã, o documento poderá bem servir como guião à oposição. É que as principais narrativas de sucesso do Executivo de António Costa são, de certa forma, desmontadas no documento.