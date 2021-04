Operação Marquês: Sócrates fala em "obscena campanha mediática"

À entrada do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, onde vai decorrer a leitura da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, José Sócrates criticou a comunicação social, que acusou de tentar influenciar a decisão.



"Venho aqui também para denunciar aquilo que é uma obscena campanha mediática que tem como objetivo condicionar o tribunal", afirmou o antigo chefe de Governo (2005-2011) pelas 14:00, meia-hora antes do previsto para o inicio da leitura da decidão instrutória.