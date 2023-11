Orçamento do Estado para 2024 aprovado na votação final global. PAN e Livre mantêm abstenção

A proposta do Orçamento do Estado para 2024 foi esta quarta-feira aprovado em votação final global. Sem surpresas, bastou o voto isolado da maioria socialista para viabilizar o documento. Tal como na generalidade, Livre e PAN abstiveram-se e os restantes partidos votaram contra.A aprovação foi recebida com um extenso aplauso de pé da bancada parlamentar do Partido Socialista.Depois de quatro longos dias de votações na especialidade, o Orçamento do Estado para o próximo ano vai contar com cerca de 80 propostas da oposição de quase todos os partidos. Apenas o Chega não conseguiu o voto favorável da maioria socialista para fazer passar alguma proposta.O Livre revalidou o título de campeão das propostas de alteração ao OE ao ver viabilizadas pela maioria socialista 26 medidas. O PAN conseguiu 24, o PSD 15, o PCP conseguiu 11, o Bloco de Esquerda conseguiu quatro e a Iniciativa Liberal apenas uma.(em atualização)