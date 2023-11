PS agradece a Costa e alerta que direita democrática está "refém" da extrema-direita

No encerramento dos trabalhos do Orçamento do Estado, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, agradeceu "pelo país, pelo PS" o trabalho do Executivo liderado por António Costa, destacou a abertura da maioria socialista para aprovar propostas da oposição e deixou críticas à direita, dizendo que a ala extremista "tornou refém a direita democrática".Num discurso que começou pela defesa de que este não era o "orçamento de descontinuidade", mas sim o que mantém o rumo do PS, Brilhante Dias defendeu que foi preservado o "equilíbrio orçamental" e a "aposta no investimento para garantir o crescimento económico".

Como tem sido hábito na retórica dos socialistas, Brilhante Dias voltou a atirar os números da economia para o debate, realçando as exportações, o peso da dívida pública e o reforço dos rendimento.O líder parlamentar dos socialistas elogiou também as propostas de alteração ao OE apresentadas pelo seu partido que, diz, garantem que ninguém "fica para trás"."É graças ao trabalho dos deputados do Grupo Parlamentar do PS que garantimos o congelamento dos passes sociais, o alargamento da gratuitidade das creches, nomeadamente através da medida da gratuitidade das creches para as entidades públicas, e também os pequenos-almoços escolares gratuitos, garantindo que os alunos no 1.º escalão da ação social escolar passam a ter acesso a pequeno-almoço escolar gratuito", enumerou."Connosco o país não será entregue nem capitulará perante o populismo extremista, que tornou refém a direita democrática. Não passaram durante 2 anos e, continuamos a afirma-lo, connosco não passarão", disse.E concluiu com um agradecimento a António Costa: "Portugal teve a sorte de o ter na liderança nos momentos mais duros da pandemia, o evento mais disruptivo das nossas vidas e, podemos mesmo dizer, do último século. Esta referência é hoje necessária e justa [...]. Pelo país, pelo PS, muito agradeço o serviço que prestou à comunidade".



(em atualização)