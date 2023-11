PSD acusa PS de “desbaratar maioria” e “deixar o país mais pobre”

"Um Governo incapaz de governar e resolver os problemas de Portugal", que "se entregou em casos e casinhos" e desbaratou a maioria conseguida nas últimas eleições, colocando o país "na rota do empobrecimento". Joaquim Miranda Sarmento, líder da bancada parlamentar do PSD encerrou o debate do Orçamento do Estado para 2024 com críticas cerradas ao Governo, e em particular a António Costa.

O deputado social-democrata acusou António Costa de "falta de bom senso" ao rodear-se de pessoas como Vítor Escária, Diogo Lacerda Machado ou João Galamba e de "delegar importantes funções do Estado" de "forma leviana e irresponsável" e de criar "uma guerra institucional com o Presidente da República".

O Governo socialista, considerou, "não tem estratégia nem rumo para o país" e "basta de desculpas, promessas, planos e powerpoints". "Este é mais um OE socialista que falha nas mudanças estruturais de que o país precisa", de um partido que "agora finalmente defende a necessidade de equilíbrio orçamental e redução da dívida pública".

"Se o país está hoje mais pobre, na cauda da Europa e com menos perspetivas de futuro, isso deve-se às políticas erradas do PS", referiu Miranda Sarmento.

"Já ninguém no PS quer pôr as pernas dos banqueiros alemães a tremer", continuou, numa referência às declarações de Pedro Nuno Santos, na altura da troika, quando, então líder da bancada do PS, afirmou: "Estou-me marimbando para os nossos credores. Ou os senhores se põem finos ou nós não pagamos. E se nós não pagarmos a dívida e se lhes dissermos, as pernas dos banqueiros alemães até tremem!".

Leia Também Último OE de Costa vai contar com 80 propostas da oposição

Pedro Nuno Santos foi, aliás, um dos alvos de Miranda Sarmento. Com ele, sublinhou, o PS vai "encostar à extrema esquerda", "um candidato que em ministro foi um desastre, com decisões tomadas por whatsapp, impreparado e impulsivo que será para o país ainda mais trágico".

Já em campanha, como, aliás todos os partidos que esta quarta-feira discursaram no Parlamento, o líder da bancada Laranja voltou a enunciar as prioridades e promessas orçamentais do seu partido e acusou a maioria socialista de fazer aprovar o Orçamento "de um governo que ruiu por dentro e em que o PM e o ministro das Finanças já nada mandam. Viu-se isso com o IUC, puro oportunismo político, eleitoralistas barato", acusou.