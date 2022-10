Orçamento reforça aposta nos setores produtivos para aumentar exportações, garante ministra

A ministra da Agricultura defendeu esta quarta-feira, no parlamento, que a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) tem por objetivo "criar confiança e compromisso", reforçando a aposta nos setores produtivos para o aumento das exportações."O Orçamento do Estado para 2023 quer criar confiança e compromisso com todos e permite reforçar a aposta nos setores produtivos, garantindo o aumento das exportações", afirmou Maria do Céu Antunes, que falava numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Pescas.A proposta do OE2023 foi apresentada, esta segunda-feira, na Assembleia da República, pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.A governante disse que o executivo quer contribuir para um setor mais resiliente, sublinhando que a agricultura sempre soube adaptar-se e dar resposta às questões sociais, ambientais e económicas.Segundo os dados avançados pelo Ministério da Agricultura, entre 2010 e 2021, as exportações cresceram 5,5% por ano, enquanto as importações avançaram 3%.Durante a sua intervenção inicial, Maria do Céu Antunes notou que se vivem tempos "de grande exigência", fruto da pandemia, com uma quebra nas cadeias de abastecimento, agravada pela guerra na Ucrânia.A isto somam-se as alterações climáticas e o respetivo impacto no território, destacando-se a seca e os incêndios."Precisamos de olhar para o nosso futuro e ter respostas concretas [...], mas agimos para apoiar os agricultores, pescadores e a transformação", acrescentou.A titular da pasta da Agricultura e da Alimentação destacou medidas como a antecipação do Pedido Único, com a disponibilização de 500 milhões de euros, a isenção do IVA de adubos e fertilizantes, apoios para a eletricidade verde, cuja primeira tranche de dois milhões de euros já foi disponibilizada, bem como avisos de 46 milhões de euros para a instalação de painéis fotovoltaicos.Por outro lado, foi promovida uma redução do ISP do gasóleo agrícola de 3,4 cêntimos até março e de seis cêntimos a partir de julho.Já no âmbito da reserva da crise, a ministra disse que Portugal contou com nove milhões de euros, sete dos quais para o continente, aos quais "acresce o dobro em Orçamento do Estado".Assim, foram apoiados os setores mais afetados pelo aumento do preço da energia e rações, que não recebem outro tipo de ajudas, nomeadamente a suinicultura e o setor das aves e ovos."Bem sabemos que aquilo que fizemos e estamos a fazer apenas minimiza o efeito que tudo isto tem nos nossos agricultores, pescadores e na agroindústria", admitiu.A ministra da Agricultura e da Alimentação adiantou ainda que foram adotadas mais medidas como o armazenamento de cereais para a indústria da moagem, apoios à promoção de vinhos em países terceiros e abertura de avisos para apoiar as explorações afetadas pela seca."No acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, assinado pelo primeiro-ministro [António Costa] e pelos parceiros sociais, tivemos três medidas com especial importância para a agricultura, como o apoio de 10 cêntimos por litro para o gasóleo agrícola, aumentámos de 20% para 40% a majoração, em sede de IRS e IRC, dos gastos com rações, fertilizantes, adubos, corretivos de solo e água para rega, bem como a extensão da taxa liberatória em sede de IRS", apontou.