Exportações cresceram 18,3% em 2021 e ultrapassaram o pré-pandemia

As exportações realizadas em 2021 ficaram já 6,2% acima das contabilizadas em 2019, o ano anterior à pandemia de Covid-19. Comparando com 2020, o crescimento em termos nominais foi de 18,3%, revela esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística, que divulga os resultados finais do ano passado.

No que toca às importações, o aumento em 2021 foi de 22% face ao ano anterior e de 4% relativamente ao período pré-pandemia, tendo somado 83.146 milhões de euros. Contas feitas, destaca o INE, o défice da balança comercial "atingiu 19.527 milhões de euros, crescendo 5.139 milhões de euros face ao ano anterior e diminuindo 547 milhões de euros em relação a 2019".

Retirando da equação os combustíveis e lubrificantes, as exportações e importações de bens aumentaram 16,9% e 18,6%, respetivamente.

Refira-se que os três principais clientes e fornecedores externos de bens a Portugal continuaram a ser Espanha, França e Alemanha. As transações com Espanha continuaram a registar o maior défice comercial, enquanto o maior excedente se manteve com a França.

Automóveis em destaque

Em 2021, as exportações e importações de Material de transporte aumentaram 8,6% e 3,7%, respetivamente, em relação ao ano anterior, pelo que esta categoria manteve-se como a 3.ª principal entre as exportadoras. Já nas importações desceu uma posição para o quinto lugar.

Os automóveis para transporte de passageiros representaram, em 2021, 31,7% das exportações e 33,6% das importações de material de transporte, sendo o principal produto transacionado.

O INE lembra que a pandemia COVID-19 gerou interrupções nas cadeias de fornecimento de componentes para a produção de automóveis que, "apesar do aumento das exportações de automóveis para transporte de passageiros em 2021 (+10,3% face a 2020), não permitiram recuperar os valores pré-pandemia (-17,9% face a 2019)".