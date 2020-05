Ordem da Trindade vai investir mais de 10 milhões nas traseiras da Câmara do Porto

"Ao longo destes séculos de existência, a Ordem da Trindade enfrentou guerras e pandemias, invasões e crises, viveu através de diferentes regimes políticos e desempenhou missões distintas, mas sempre relevantes para a cidade do Porto e para os seus cidadãos", afirma Francisco Miranda Duarte, diretor geral desta instituição privada de solidariedade social, sem fins lucrativos.

Trata-se de uma das mais antigas e emblemáticas instituições do Porto, que neste ano de 2020, quando comemora o seu 265.º aniversário, decidiu avançar com um profundo projeto de reabilitação das suas infraestruturas, aumenta da capacidade e melhoria da qualidade dos serviços que presta.

E quis o destino que as obras arrancassem às portas de mais uma pandemia mundial. "Começaram a 3 de fevereiro, prevendo-se que estejam concluídas em finais de maio do próximo ano", revelou ao Negócios fonte oficial da Ordem da Trindade.

Em causa está a reabilitação de todo o quarteirão rectangular que a instituição ocupa, situado entre o edifício da Câmara do Porto e a estação de metro da Trindade.

"O objetivo do projeto visa reabilitar o conjunto edificado da Ordem da Trindade, com uma particular atenção na remodelação profunda do hospital, dotando-o de melhores condições estruturais e meios técnicos de vanguarda, que permitam aumentar a qualidade dos serviços prestados e a capacidade de resposta aos cidadãos", detalhou a mesma responsável.

A sua unidade de cuidados continuados, "que é uma unidade de referência da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e a única inserida no concelho do Porto", verá aumentada a sua capacidade em mais 30 camas, "disponibilizando aos portuenses uma inovadora Unidade de Cuidados de Convalescença", a alocar nos pisos 5, 6 e 7 da ala Norte, voltada para a estação do metro da Trindade.

Arte sacra com 265 anos de história e soluções digitais no futuro museu

A Igreja da Trindade, que integra o quarteirão da instituição, também sofrerá obras de beneficiação e de consolidação estrutural "e integrará, juntamente com um percurso museológico a definir e a construir, o futuro Museu da Igreja da Trindade", revelou a mesma fonte ao Negócios.

"Será um espaço cultural relevante para a cidade e para os cidadãos em geral, com utilização de soluções tecnológicas digitais, mas que também incluirá o extraordinário acervo de arte sacra com 265 anos de história", realçou.

De resto, sintetizou, "serão ainda recuperadas todas as coberturas e panos das fachadas, mas também uma intervenção impactante na reabilitação dos espaços exteriores, com uma preocupação acrescida nas questões de mobilidade e acessibilidade dos cidadãos".

O valor global do investimento será "superior a 10 milhões de Euros".

O financiamento à reabilitação foi "estruturado essencialmente a partir de uma linha do IFRRU (Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana) negociada com o BPI com uma maturidade de 20 anos".

De acordo com a mesma responsável da Ordem da Trindade, trata-se de "um dos maiores projetos IFRRU em Portugal e o maior da zona Norte do país".

Já o financiamento do investimento em equipamento foi estruturado "a partir de uma linha JESSICA [o instrumento financeiro antecessor do IFRRU] com maturidade de seis anos".

Começou como "Arquiconfraria da Santíssima Trindade e Redenção dos Cativos"

O edificado da Ordem da Trindade é sobretudo composto pela Igreja da Trindade e o Hospital da Trindade, cuja origem se confunde com a da história da cidade, sendo ambos datam do século XIX.

A Ordem da Trindade garante que é proprietária da maior igreja da cidade do Porto, com capacidade para mais de 500 pessoas.

Encravada em todo o quarteirão edificado, abriu a 5 de junho de 1841 (ainda sem capela-mor) e foi "inaugurada ao público" em 5 de junho de 1892.

Já o hospital, que foi Inaugurado em 6 de Junho de 1852, integra as valências de bloco operatório, internamento, consulta externa, atendimento programado, hospital de dia, imagiologia e laboratório de Análises.

A instituição integra, também, uma farmácia comunitária, cuja abertura é mesmo anterior ao próprio hospital, tendo sido inaugurada em 22 de agosto de 1824.

Já a Unidade de Cuidados Continuados da Ordem da Trindade conta actualmente com capacidade para 45 doentes - 26 camas de cuidados de longa duração e manutenção e 19 camas de cuidados de média duração e reabilitação.

A instituição detém, ainda, uma estrutura residencial para idosos, que foi inaugurada em 11 de maio de 1930 e tem atualmente capacidade para 21 utentes.

Foi a 14 de maio de 1755 que o Papa Bento XIV assinou a bula que erigiu a Ordem da Trindade, com fins de natureza "assistencial" e de "solidariedade social", sob a denominação inicial de "Arquiconfraria da Santíssima Trindade e Redenção dos Cativos".

Já a sua existência legal e a denominação atual foram implementadas em 1781, com a concessão do Beneplácito Régio da rainha D. Maria I.