Ordem dos Contabilistas corta mais de 30% nos salários dos órgãos sociais

Depois da polémica com as remunerações, durante as eleições para o novo bastonário, a Ordem dos Contabilistas Certificados já estipulou os novos valores a pagar aos membros dos órgãos sociais. Em termos gerais, há uma redução de 32,19% face aos níveis antes praticados.