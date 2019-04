Vários organismos públicos estão a ocultar o nome dos responsáveis que assinam os contratos de empreitadas e de aquisição de bens e serviços publicados no portal Base sob o pretexto do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).





O Negócios efetuou uma pesquisa aos 100 maiores contratos publicados no portal dos contratos públicos desde o início do ano e chegou à conclusão que em mais de um terço (37) os dados pessoais, designadamente o nome, dos dois responsáveis que assinaram o contrato (do organismo público e da empresa) estão rasurados. Destes 37 contratos, 29 ocultam toda a informação pessoal e em oito está parcialmente rasurada. Em alguns casos é ocultado o nome dos responsáveis (mas está identificado o cargo, sendo assim possível identificar o nome) ou o número de identificação civil e fiscal e/ou morada. E há casos em que a informação rasurada é só relativa ao responsável da empresa e outros em que está só o primeiro nome de ambos os responsáveis.





Apesar de o modelo dos contratos não ser uniforme, o levantamento permitiu ainda concluir que em 39 contratos esta informação não está ocultada e em 24 procedimentos (quase todos eles relativos a medicamentos), não constava sequer o respetivo contrato. Em alguns casos estava só a notificação da adjudicação ou a ordem de compra.





CNPD contesta e diz que novo regulamento não mudou nada

Questionada pelo Negócios, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) contesta a interpretação e a prática dos organismos públicos. "A aplicação do RGPD não mudou em nada o regime de proteção de dados pessoais que tem vigorado nos últimos 20 anos" e "não há razões para alterar aquilo que deve ser disponibilizado publicamente, daquilo que deve ser resguardado", afirma a porta-voz da CNPD, Clara Guerra, salientando que "a proteção de dados pessoais é para ser levada a sério, mas não pode servir como desculpa para não publicitar informação necessária ao controlo democrático da atividade das entidades públicas."





Para a CNPD, "é óbvio que as partes do contrato têm de estar identificadas no portal dos contratos públicos; caso contrário, pouca utilidade teria". Clara Guerra diz ainda que o entendimento da CNPD é que "devem ser públicos o nome do titular do órgão adjudicante, para garantir que contratou quem tinha competência para o efeito, o nome do adjudicatário se for pessoa singular, e o nome do representante do adjudicatário se for pessoa coletiva". "Em sentido inverso, por exemplo, os dados relativos ao número de identificação civil ou ao domicílio particular não devem ser difundidos na internet, porque não são de todo necessários ao propósito da transparência e, simultaneamente, a sua divulgação pode ser muito prejudicial para os titulares dos dados", explica.





IMPIC: Quem não expurga todos os dados viola o RGPD

Confrontado pelo Negócios, o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), o organismo que gere o portal dos contratos públicos, confirmou que esta situação se deve ao novo regulamento e com a informação está no próprio portal Base. Mas ao contrário do que defende a CNPD, a interpretação do IMPIC é que os organismos que não ocultam informação pessoal é que estão a violar as normas em vigor. "Pese embora os constantes avisos, verifica-se que alguns contratos publicados no Portal não foram expurgados dos dados pessoais dos respetivos intervenientes (designadamente os relativos aos números de identificação civil e fiscal, ao estado civil e à residência) não tendo, assim, sido acautelada a proteção de dados das pessoas singulares em conformidade com o previsto no mencionado Regulamento Europeu bem como na Lei nacional", lê-se na informação publicada no site, que remete para a portaria que regula a gestão e o funcionamento do portal dos contratos.





A informação publicada refere ainda que "as entidades adjudicantes, antes de submeter os contratos no Portal, devem expurgar todos os dados pessoais neles constantes, com exceção da identificação do contraente público e do cocontratante". E termina chamando a atenção para o facto de "a informação constante do Portal e o cumprimento das normas nacionais e comunitárias referentes à proteção de dados pessoais [ser] da exclusiva responsabilidade das entidades adjudicantes".





Em declarações ao Negócios, Cláudia Martins, advogada especialista em questões de privacidade e proteção de dados pessoais da Macedo Vitorino & Associados, começa por chamar a atenção de que o próprio conceito de dado pessoal "não é linear, variando de entidade para entidade". De qualquer modo, a advogada não tem dúvidas de que, por princípio, os organismos não deveriam ocultar "o nome e o cargo do representante legal" que assina o contrato.





Mas é tudo uma questão da interpretação que se faz da portaria. "Numa interpretação literal da portaria todos os dados pessoais têm de ser rasurados, inclusive o cargo", diz Cláudia Martins, defendendo que a CNPD deveria "emitir uma orientação". "Há falta de orientações para que os próprios juristas e os organismos públicos possam perceber muito bem a articulação entre o RGPD e as normas de acesso aos documentos administrativos e da contratação pública", defende.