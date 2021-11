Outubro fecha com quebra na produção industrial e aumento das vendas a retalho

Leia Também Vendas a retalho em Portugal não caíam tanto desde maio

Leia Também Indústria cai em novembro mas menos que em outubro

O índice de produção industrial recuou 6,7% em outubro face ao período homólogo, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). A variação foi 1,1% inferior à registada em setembro.Segundo o INE, "esta evolução foi particularmente influenciada pelo agrupamento de Energia, com uma variação de -26,1% e um contributo de -5,3 p.p. (pontos percentuais), sem o qual o índice agregado teve uma variação de -1,8%, recuperando 0,9 p.p. face ao mês anterior".No mês em análise, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, excepto o de Bens Intermédios, que passou de uma taxa de variação de 4,5%, em setembro, para 1,1% em outubro.Já os agrupamentos de Bens de Investimento e de Bens de Consumo contribuíram negativamente para a evolução do índice, com -1,5 p.p. e -0,2 p.p.,respetivamente, resultado de variações homólogas de -10,3% e de -0,8%,No que toca à variação mensal, esta foi de 0,5% em outubro, que compara com 1,4% em setembro.Esta terça-feira o INE divulgou ainda os dados das vendas do comércio a retalho no mês de outubro, que subiram 3,4% face ao período homólogo, mais 0,6 p.p. do que no mês anterior."A evolução do índice agregado foi determinada principalmente pelo agrupamento de Produtos Não Alimentares, que passou de uma variação de 3,4% em setembro para 4,6% no mês em análise. Os Produtos Alimentares aumentaram 2,0%, variação igual ao mês anterior", destaca o INE.Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram taxas de variação de 2,3%, 4,5% e 1,5%, respetivamente.