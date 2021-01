Produção industrial caiu 7% e vendas no comércio a retalho baixaram 4,1% em 2020

Os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmam o impacto do agravamento da situação pandémica em Portugal e do regresso a confinamentos mais duros nos setores da indústria e do comércio.Em dezembro, mês que ficou essencialmente marcado pela adoção de medidas restritivas para conter a propagação da covid-19, e em que o período do natal teve um ligeiro recuo, a produção industrial quebrou 4,4% comparativamente com o mesmo período de 2019, enquanto as vendas no comércio a retalho registaram uma quebra idêntica ao caírem 4,5% face ao período homólogo.A produção industrial aprofundou o ritmo de perda já que em novembro havia sido observada uma queda homóloga de 3,2%. O conjunto dos últimos três meses de 2020 foi também negativo para a produção no setor da indústria ao recuar 2,4% relativamente ao último trimestre de 2019.Assim, a produção industrial acumulou uma diminuição de 7% em 2020, isto depois de já ter registado uma redução de 2,3% em 2019. Ao longo do ano passado, todos os agrupamentos tiveram variações negativas, tendo sido a mais acentuada a quebra de 13,4% dos bens de investimento.Segundo explica o INE, a evolução da produção industrial em dezembro foi mais negativamente afetada pelo desempenho do agrupamento da energia, que registou uma variação homóloga negativa de 15,6% em dezembro, a qual se seguiu à quebra de 10,1% verificada em novembro.Só mesmo a produção industrial de bens intermédios não caiu em dezembro, fechando dezembro com um crescimento homólogo de 5,3% (em novembro havia avançado 1,6%).O índice de volume de negócios no comércio a retalho caiu 4,5% em dezembro quando comparado com o mesmo mês de 2019, no entanto esta variação representou uma melhoria relativamente à redução homóloga de 5,3% observada em novembro.Se a venda a retalho de produtos alimentares, bebidas e tabaco até registou um crescimento homólogo de 2,4% em dezembro, um mês marcado por festividades, a venda a retalho de produtos não alimentares caiu 9,9%.Em todo o ano de 2020, as vendas no comércio a retalho caíram 4,1%, isto depois do crescimento de 4,3% alcançado em 2019.Continuando ainda no comércio a retalho, o relatório divulgado pelo INE indica que também os índices de emprego, remunerações e de horas trabalhadas registaram respetivamente variações homólogas negativas de 4,6%, 4,1% e de 6,7%.