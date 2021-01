Indústria cai em novembro mas menos que em outubro

O Índice de Volume de Negócios na Indústria registou uma redução homóloga nominal de 4,2% em novembro, menos intensa em 3,8 pontos percentuais (p.p.) que a observada em outubro.





"Estes resultados poderão estar influenciados pela oscilação de dias úteis (20 e 23 em novembro e outubro de 2019; 21 nos mesmos meses de 2020)", ressalva o Instituto Nacional de Estatística, na nota publicada esta sexta-feira, 8 de janeiro. Desde fevereiro que este índice se mantém com registos negativos, a cada mês.





Ambos os mercados, o nacional e o externo, apresentaram variações homólogas menos negativas que as verificadas no mês anterior: os respetivos índices registaram variações de -6,4% e -1,1% (-8,8% e -6,8% no mês anterior, pela mesma ordem).





A Energia deu o contributo mais expressivo para a variação do índice total, -4,9 p.p., em resultado da diminuição de 21,2% (-14,1% em outubro). Os Bens de Consumo e os Bens de Investimento recuaram 2,7% e 2,9%, respetivamente (-9,1% e -4,1% no mês anterior, pela mesma ordem), contribuindo em conjunto com -1,3 p.p.. E, finalmente, os Bens Intermédios deram o único contributo positivo, 2,0 p.p., tendo passado de uma redução de 5,3% em outubro para um crescimento de 6,4% em novembro.





Já os índices de emprego e de horas trabalhadas registaram reduções homólogas em novembro, respetivamente -2,6% e -7,4% (-3,0% e -8,1% no mês anterior, pela mesma ordem), enquanto as remunerações aumentaram 1,7% (0,2% em outubro).