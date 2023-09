Paciência dos EUA com a China está a "esgotar-se", alerta secretária de Estado

O alerta veio da secretária de Estado do Comércio norte-americana, Gina Raimondo: a paciência dos Estados Unidos no que toca à China está a esgotar-se. Numa entrevista transmitida este domingo, Raimondo disse que os empresários americanos com negócios na China não estavam a ser tratados de forma justa e previsível, dando como exemplo recentes multas avultadas e inexplicáveis, rusgas a empresas e mudanças à lei de contraespionagem.China e Estados Unidos eram grandes parceiros comerciais, mas Washington tem agora relações mais robustas com o Canadá e o México, enquanto Pequim prefere os parceiros do sudeste asiático.Raimondo diz que as empresas americanas têm vontade de fazer negócio na China, mas encontram dificuldades. "A China está a dificultar. Fui muito clara com a China sobre o que precisamos... A paciência está a esgotar-se entre as empresas americanas. Elas precisam e merecem um ambiente previsível e condições de concorrência justas. Espero que a China capte esta mensagem, de modo a podermos ter uma relação comercial que cresça e seja estável", disse a secretária de Estado ao programa da CBS "Face the Nation", de acordo com a transcrição a que a Reuters teve acesso.