País deverá continuar em situação de contingência até domingo, diz Costa

A partir da sede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o primeiro-ministro revelou que as previsões meteorológicas apontam para que esta quinta-feira se registe "o dia mais grave" em termos de aumento de temperaturas e deu praticamente como certa a possibilidade de o estado de contingência ser prolongado até às 00h00 de domingo."Este quadro meteorológico vai prolongar-se além de sexta-feira, vai estender-se durante o fim de semana. Portanto, aquilo que vamos ponderar esta quinta-feira, e com grande probabilidade, é a necessidade de prolongar o estado de contingência, que terminaria à meia-noite desta sexta-feira", explicou António Costa, sublinhando que "hoje é o dia em que precisamos de mais cuidado para evitar novas ocorrências".As temperaturas, que esta quarta-feira deverão chegar aos 45 graus em algumas zonas do país, começarão a descer a partir de domingo, segundo as previsões do IPMA. Mas, ainda assim, estarão acima dos 30 graus. "O que é hábito dizer-se na Proteção Civil é que estamos em situação de risco quando temos temperaturas acima dos 30 graus, níveis de humidade abaixo dos 30 e uma velocidade do vento acima dos 30. Nessa altura, podemos deixar de estar em estado de contingência, mas não podemos passar ao estado de despreocupação, porque vamos continuar a ter temperaturas muito elevadas", disse, ressalvando que a situação de contingência poderá prolongar-se consoante a necessidade.Questionado sobre se faltam meios de combate aos incêndios, que na quarta-feira eram mais de 200, o primeiro-ministro vincou: "A resposta aqui não são mais meios, a resposta é mais cuidado. Se houver cuidado, não há incêndios".

António Costa detalhou ainda que estão mobilizados todos os meios disponíveis e já foi solicitada ajuda ao mecanismo europeu, tendo Itália disponibilizado dois aviões canadair. "A solidariedade existe, mas cada um só pode ser solidário em função das suas próprias necessidades", acrescentou, reiterando que também Espanha e França lutam contra as chamas.

Na manhã desta quinta-feira, estavam ativos sete incêndios, informou o líder do Governo. O Conselho de Ministros reúne-se durante o dia de hoje, onde, segundo António Costa, as autoridades deverão tomar a decisão de prolongar o estado de contingência até às 00h00 de domingo.