Palácios de Belém e da Cidadela de Cascais sem iluminação de Natal

Os serviços da Presidência da República não vão ter iluminação de Natal este ano, de forma a reduzir o consumo energético.O anúncio foi feito pela Presidência em comunicado, onde sublinha a "atual situação no mercado energético", que resultou em "aumentos de custos muito elevados quer para as famílias, quer para as empresas", cenário que impõe "redução de consumos, também por razões climáticas".Entre as várias medidas de poupança de energia, o Presidente decidiu pela "redução da iluminação noturna para os mínimos exigidos por razões de segurança". "Neste contexto", pode ler-se, "não haverá este ano a habitual iluminação de Natal nos Palácios de Belém e da Cidadela de Cascais, nem outras simbólicas iluminações especiais".