PAN e deputadas não inscritas vão abster-se na votação do Orçamento na generalidade

Em comunicado, Cristina Rodrigues (ex-deputada do PAN) considera que o documento "tem pontos positivos e tenta responder" às necessidades provocadas pela pandemia, mas "mantém insuficiências em áreas" como a igualdade de género, o setor da cultura e as políticas de bem-estar animal

O PAN vai abster-se na votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022), anunciou hoje a porta-voz, alertando que "continua tudo em aberto" quanto à votação final global."O PAN, partindo de uma posição responsável e de diálogo, vai abster-se na generalidade", adiantou Inês Sousa Real.A líder anunciou hoje, em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, o sentido de voto do Pessoas-Animais-Natureza na votação do OE2022 na generalidade, marcada para quarta-feira, na Assembleia da República.De acordo com a porta-voz, "continua tudo em aberto na votação final global".Além do PAN, também as deputadas inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues já tinham indicado a sua intenção de se abster na votação na generalidade.Já Cristina Rodrigues realçou considerar a abstenção ser