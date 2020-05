Pandemia de 1918 relacionada com ascensão de nazistas, diz a Fed

O estudo da Fed de Nova Iorque refere que as cidades com o maior número de vítimas registaram reduções dos gastos sociais e que "as mortes por influenza de 1918 estão correlacionadas com um aumento da parcela de votos conquistados por extremistas de direita".

Num alerta sobre as possíveis implicações políticas do coronavírus, um estudo da Reserva Federal de Nova Iorque mostra que existiu uma relação entre a pandemia de gripe de 1918 e a ascensão do Partido Nazi na Alemanha.





