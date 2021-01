Pandemia obrigou a acelerar Simplex

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A pandemia de covid-19 obrigou o Simplex a colocar o pé no acelerador, com a apresentação de 195 novas medidas de simplificação e agilização processual destinadas a dar resposta às necessidades criadas pelo confinamento. Se estas estão praticamente todas no terreno, as outras, já anteriormente previstas no iSimplex de 2019, tiveram também de ser adaptadas, em alguns casos, ou de ficar em stand-by, noutros, levando a que ...