Para que servem comissões de ética como aquela que avaliou Centeno?

Nesta semana, a Comissão de Ética do Banco de Portugal concluiu que o governador cumpriu os seus deveres na polémica em torno do convite que lhe foi dirigido pelo primeiro-ministro para assumir a chefia do Governo. A conclusão foi enviada a outra comissão de ética, a do Banco Central Europeu. Mas afinal o que são estas comissões e para que servem?

