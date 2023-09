Parlamento Europeu vai ter mais 15 lugares mas a Portugal não calhou nenhum

O número de membros com assento no Parlamento Europeu vai aumentar a partir da próxima legislatura. O parlamento será composto por 720 eurodeputados, mais 15 do que o número atualmente em vigor, decidiu esta sexta-feira o Conselho Europeu.Foram 12 os países que viram o número de lugares aumentar, mas Portugal não foi um deles. A Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Áustria, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia vão ter direito a mais um lugar na próxima legislatura, enquanto França e Países Baixos vão ter mais dois.Com estas alterações na composição, Alemanha passa a deter 96 lugares, França 81, Itália 76, Espanha 61, Polónia 53, Roménia 33, Países Baixos 31 e Bélgica 22. Já a República Checa, a Grécia, a Hungria, Portugal e a Suécia vão ter direito a 21 lugares, enquanto a Áustria assumirá 20, a Bulgária 17, a Eslováquia, a Dinamarca e a Finlândia 15, a Irlanda 14, a Croácia 12 e a Lituânia 11.Abaixo dos 10 lugares estão a Letónia e a Eslovénia, com nove lugares, a Estónia, com sete, e Luxemburgo, Malta e Chipre com seis.

As próximas eleições europeias estão marcadas para junho de 2024, mais precisamente de 6 a 9.