Parque de Veículos do Estado cada vez mais envelhecido

Quase metade com mais de 16 anos Quase metade (47%) do Parque de Veículos do Estado tem mais de 16 anos e só 10% tem menos de quatro anos. Em 2011, os veículos mais antigos representavam só 25%.

Um quarto com mais de 300 mil km Um quarto dos veículos tinha mais de 300 mil km. Em 2011, a parcela de veículos acima desta quilometragem representava apenas 14,3%. Os carros com menos de 100 mil km eram 25%, menos 10 pontos que em 2011.

Idade média acima dos 15 anos e quilometragem já nos 207 mil A idade média do Parque de Veículos do Estado (PVE) era de 15,18 anos no final do primeiro semestre do ano passado. Esta é a primeira vez desde que há registos que a idade média do PVE ultrapassa os 15 anos. Em 2011, era de apenas 12 anos. Já em relação à quilometragem, o PVE tinha uma média de 207 mil km no final de junho de 2017, mais 41 mil km do que a registada no final de 2011. No final de 2016, era de 203 mil.

PM e Ministro da Defesa lideram O primeiro-ministro é o membro do Governo com mais automóveis. O segundo lugar é ocupado pelo ministro da Defesa e o terceiro pela secretária de Estado adjunta da Justiça.

MAI lidera tabela O MAI era, de longe, o Ministério com mais veículos no final do primeiro semestre de 2017. O da Defesa surge no segundo lugar da tabela com menos de metade.

GNR e PSP na frente AS forças de segurança são as que têm o maior parque automóvel entre todos os organismos do Estado. A GNR lidera a tabela, seguida pela PSP e o Exército.

Ambulâncias no top As ambulância surgem no quinto lugar da tabela do parque automóvel por tipo de veículos. Nos dois primeiros estão os ligeiros de passageiros e de mercadorias.