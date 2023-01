Partidos querem travar processos em excesso por falta de pagamento de portagem

Leia Também Fisco insiste que quem paga a Contribuição do Serviço Rodoviário são os consumidores

O Parlamento vai discutir esta quinta-feira três projetos de lei do Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e Chega com vista a impedir que seja considerada como uma contra-ordenação única de cada vez que um veículo que circule em auto-estrada passe num pórtico de portagem sem que que seja efetuado pagamento. Isto se as referidas passagens sem regularizar o devido pagamento sejam, por exemplo, concentradas no mesmo dia, ou até no prazo de um mês.Tendo em conta esta prática atual, avança o Jornal de Notícias, os tribunais não têm mãos a medir com todos os processos que dão entrada por não pagamento de portagens, porque os utilizadores de autoestradas com várias dívidas de portagens por pagar são obrigados a defender-se de um processo de cada vez, já que são notíficados por cada uma das transgressões individualmente, e não em conjunto.A lei das multas os taxas de portagens, de 2006, determina que "constitui uma contraordenação única a passagem não paga que seja praticada pelo mesmo agente, no mesmo dia, através da utilização do mesmo veículo e que ocorra na mesma infraestrutura rodoviária".O JN refere que, mesmo assim, há casos em que a Autoridade Tributária não junta as multas do mesmo dia e quem deve tem de apresentar uma defesa por cada processo individualmente, o que aumenta os encargos com custos administrativos e taxa judicial, chegando mesmo a acumular valores em dívida até aos 4.000 euros.As multas passadas pela AT por não pagar portagem nunca são inferiores a 25 euros e as custas são sempre de 76,50 euros, escreve o JN.O Bloco de Esquerda pede uma amnistia para todas as multas por pagar neste contexto, defendendo que a AT tem o dever de juntar vários processos pendentes e não o tem feito. A Iniciativa Liberal quer limitar o valor máximo das multas "para não arruinarem financeiramente as famílias" e o Chega propõe o congelamento do valor tas tarifas de portagem em 2023.