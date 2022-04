Paulo Macedo recebe o prémio Aluno Notável da AESE Business School

O presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, foi distinguido com a primeira edição do prémio Aluno Notável, atribuído pelo Agrupamento de Alumni da AESE Business School, informou a escola de gestão em comunicado.

"O Agrupamento de Alumni da AESE atribui o 1.º Prémio Aluno Notável AESE ao Dr. Paulo Macedo, o que constitui motivo de grande satisfação e honra para toda a Comunidade AESE", afirma a dean da AESE Business School, Fátima Carioca, na nota enviada.

Para Paulo Macedo, "o meu percurso tem sido pautado pela convicção de que o sucesso das organizações está nas pessoas certas. Na sua permanente qualificação, na sua valorização, na incorporação da ética ao serviço da gestão".

O presidente do banco público licenciou-se em gestão de empresas no Instituto Superior de Gestão (ISEG), onde é professor catedrático convidado, função que também desempenha no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP).



Paulo Macedo arrancou a vida profissional da Deloitte, tendo mais tarde ocupado cargos de liderança no BCP e no Governo, onde desempenhou a função de ministro da Saúde do executivo de Pedro Passos Coelho.