Marcelo elogia “excelência da administração” da CGD num encontro de 2.500 quadros e Pedro Abrunhosa

"Depois de um período difícil que o país atravessou, com reflexo no desempenho do setor bancário, em particular na Caixa Geral de Depósitos, a aplicação do plano estratégico 2017-2020, que desde o primeiro momento apoiei - e apoiei, aliás, em reuniões convosco -, contribuiu decisivamente para reforçar a sua solidez e melhorar os resultados alcançados", começou por realçar Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem vídeo dirigida aos mais de 2.500 quadros do banco estatal que estiveram presentes no VI Encontro da Caixa Fora da Caixa, realizado neste sábado, 19 de março, no Campo Pequeno, em Lisboa.

"Resultados merecedores do reconhecimento nacional e europeu, bem como das principais agências de notação financeira", enfatizou o Presidente da República, referindo-se ao facto de, há pouco mais de uma semana, a Fitch ter retirado a dívida da CGD do chamado "lixo", fazendo com que o banco liderado por Paulo Macedo seja agora avaliado em nível de investimento pelas três agências internacionais.

"Por isso estão de parabéns a excelência da administração, a excelência dos colaboradores, a excelência dos portugueses pela confiança que, ano após ano, foram depositando naquilo que se estava a fazer na Caixa Geral de Depósitos a pensar no futuro", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.

"Os desafios dos tempos que vivemos são cada vez mais exigentes: o conflito militar na Ucrânia, a incerteza quanto à evolução da política monetária, os efeitos nos custos de vida associados ao aumento dos preços, a acelerada digitalização do sistema bancário, com alterações dos modelos de negócio, continuam a exigir trabalho, talento e ambição para solidificar o caminho já conquistado pela Caixa, e continuar a contribuir para o progresso do país", rematou o chefe de Estado.

O VI Encontro da Caixa Fora da Caixa contou com a participação de Pedro Abrunhosa, autor de músicas como "Tudo o que eu te dou", "É preciso ter calma" ou "A cor do dinheiro", que esteve "à conversa" com o CEO do banco público.

A CGD fechou 2021 com lucros de 583 milhões de euros, mais 18,7% do que no ano anterior. Um resultado que permitirá ao banco estatal entregar 383,6 milhões de euros de dividendos ao Estado.