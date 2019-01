Paulo Nunes de Almeida: "Salário mínimo de 600 euros é perfeitamente comportável"

O dirigente associativo admite que o novo valor do SMN é “equilibrado” e “perfeitamente comportável com a evolução das empresas em 2019”. Nunes de Almeida acredita ainda que a contestação social no Estado não vai alastrar ao setor privado.

