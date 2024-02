Pedro Nuno admite recorrer a lucros da banca para pagar crédito à habitação "se houver uma proposta boa"

Leia Também IL pronta para integrar Governo com PSD mesmo que seja minoritário

IRC é "falsa questão"

Açores: respeito pela autonomia regional, mas situação é "caricata"



O secretário-geral do PS admitese "houver uma boa proposta" dos partidos da oposição. Ainda assim, Pedro Nuno Santos relembra que não foi apresentada nenhuma proposta pormenorizada e que com o abrandamento da subida dos juros e consequente diminuição das margens financeiras dos bancos, esta seja uma "".(...)", afirmou o líder dos socialistas quando questionado, em entrevista à CMTV, sobre a possibilidade de recorrer aos lucros da banca para diminuir os encargos dos créditos à habitação.Pedro Nuno Santos explicou que vai esperar pelos debates para poder perceber "mais facilmente aquilo que é proposto" e garantiu que no programa eleitoral constarão novas medidas para combater a crise na habitação que "tenham como preocupação os juros que são pagos pelas famílias e o impacto que isso tem na estabilidade das nossas famílias".", garantiu. A apresentação do programa está agendada para o próximo domingo, dia 11 de fevereiro.O secretário-geral do PS diz também não ter "interesse nenhum" em baixar o IVA de 6% para a "construção de apartamentos de dois milhões de euros". Por outro lado, defende "6% de IVA para a construção para arrendamento acessível, para a classe média".Questionado sobre os motivos para não defender uma descida da taxa de IRC, Pedro Nuno Santos defendeu que não o faz por ser "na realidade uma falsa questão", uma vez que temos no país "um".O secretário-geral do PS lembrou que "40% das empresas não pagam IRC" e que ", grande parte é paga pelos bancos, pelas seguradoras, pela grande distribuição, pelo setor imobiliário"."As empresas que investirem os seus lucros na sua capitalização, as empresas que investirem os seus lucros na inovação, vão poder reduzir mais o IRC do que as outras, e esta é a forma inteligente de nós usarmos a política fiscal para promover o desenvolvimento económico", defendeu.Tal como já fez no debates com o presidente da IL, Rui Rocha, o secretário-geral do PS voltou a insistir que o seu partido não exclui a possibilidade de maior complementaridade com o privado na saúde, mas garante que a sua opção será o investimento no SNS."A nossa opção, a nossa prioridade é investir no Serviço Nacional de Saúde, não é retirar dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde, que já tem dificuldades, para financiar o negócio privado da saúde. (...) Quando eu ouço alguns políticos dizer que vão mais ao privado, isso significa uma de duas coisas: ou vão gastar mais dinheiro do que já se gasta hoje ao SNS, ou vão retirar ao SNS dinheiro para financiar o negócio privado da saúde", argumentou o líder socialista.Em relação à situação pós-eleitoral nos Açores, Pedro Nuno Santos insiste no respeito pela autonomia regional do partido no momento de decidir viabilizar ou não um Executivo minoritário encabeçado pela coligação de direita, mas reconhece que,"."Não sei se toda a gente tem a memória, nomeadamente, quem não for dos Açores. Em 2020, quem ganhou as eleições foi o PS. O PSD decidiu juntar-se ao Chega para viabilizar um Governo. E por isso tínhamos aqui uma situação caricata, que é quando o PSD perde junta-se ao Chega, quando o PSD ganha, exige que o PS suporte o governo. E por isso", afirmou.