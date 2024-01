Pedro Nuno Santos promete humildade, corrigir erros e não apontar o dedo a quem protesta

Leia Também Pedro Nuno Santos coloca Mariana Vieira da Silva e Mendonça Mendes na direção do PS

O secretário-geral do PS promete empatia, humildade, reconhecer erros de oito anos de governação e nunca apontar o dedo a quem está descontente, contrapondo que são os socialistas quem melhores condições reúnem para resolver os problemas.Esta posição foi transmitida por Pedro Nuno Santos na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, num discurso em que assumiu insuficiências em setores como a saúde ou habitação e manifestou compreensão pelos protestos dos agentes das polícias."Fizemos um trabalho importante nos últimos oito anos, não o vamos deixar esquecer, mas não podemos apontar o dedo a quem está insatisfeito. A culpa não é de quem se afastou de nós, temos de os recuperar. Temos de ter humildade e empatia de perceber que há problemas que ainda não estão resolvidos", declarou o novo líder dos socialistas logo na abertura da sua intervenção.Pedro Nuno Santos identificou problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e na habitação, que disse também existirem em muitos países ocidentais, mas em simultâneo demarcou-se das propostas do PSD para estas áreas.