Pedro Sousa Carvalho é o novo colunista do Negócios

Licenciado em Economia (ISEG), Pedro Sousa Carvalho tem também uma pós-Graduação em Gestão de Riscos e Derivados e um Mestrado em Finanças. No Negócios, foi redator principal (2000-08), passou pelo Diário Económico como subdiretor (2013) e, mais recentemente, teve também funções no Público, como diretor-adjunto (entre 2013 e 2016).









É já a partir desta sexta-feira que, semanalmente, o jornalista Pedro Sousa Carvalho assinará um espaço de opinião na edição impressa do Jornal de Negócios, intitulada "Bolsa de Valores".O espaço de opinião do jornalista, que até recentemente era diretor executivo do Eco, vai debruçar-se sobre os temas da atualidade económica nacional ou internacional que marcam a semana, onde o peso dos "valores" fundamentais da Economia e dos Mercados serão a nota dominante.Pedro Sousa Carvalho assinará também, semanalmente e às sexta-feiras, uma newsletter de análise para os assinantes do Negócios, um espaço no qual o jornalista fará um aprofundamento da atualidade com um olhar além do imediato.