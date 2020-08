Pela primeira vez, Portugal foi o país da Europa que mais bicicletas produziu

Portugal foi o país que mais bicicletas produziu em toda a União Europeia, no ano passado, contribuindo com 2,7 milhões de velocípedes para o total de 11,4 milhões na região, de acordo com os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira.



Desde que o instituto de estatísticas contabiliza os dados, nunca Portugal tinha produzido tantas bicicletas, nem liderado a tabela europeia que, por norma, era encabeçada por Itália.







O número máximo de bicicletas produzias pelos 27 Estados-membros da união foi de 13,7 milhões em 2015, um valor 17% superior ao registado em 2019.





Os transalpinos tinham por hábito produzir, em média, cerca de 3 milhões de bicicletas todos os anos, uma tendência quebrada apenas em 2019, ano em que se fizeram pouco mais de 2 milhões.Depois de Portugal e Itália, surge na tabela a Alemanha, com 1,5 milhões de velocípedes, seguida da Polónia (900 mil) e Países Baixos (700 mil).Só estes cinco países, juntos, contribuem com cerca de 70% da produção total de bicicletas da União Europeia no ano passado.