Bicicleta portuguesa ganha “óscar” europeu vestida com a “camisola amarela”

Após termos ficado a saber, no último verão, que Portugal foi o principal produtor de bicicletas na União Europeia em 2019, ao fabricar 2,7 milhões de unidades, praticamente um quarto de toda a produção dos 27 Estados-membros, tendo as exportações nacionais gerado cerca de 400 milhões de euros, eis que a fileira das duas rodas portuguesa acaba de ganhar o "óscar" europeu do setor.

Esta segunda-feira, 16 de novembro, foi anunciado, em Berlim, que o Portugal Bike Value ganhou um dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial (EEPA), tendo recebido o Grande Prémio de Apoio à Internacionalização das Empresas.

Leia Também Pela primeira vez, Portugal foi o país da Europa que mais bicicletas produziu

O Portugal Bike Value é um projeto criado em 2015 pela Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (Abimota) que visa promover a fileira das duas rodas portuguesa além-fronteiras.

Leia Também Covid-19 esgota stock de bicicletas em Portugal

Para a Abimota, esta vitória reflete o reconhecimento internacional do Portugal Bike Value, mas "sobretudo espelha o bom momento que o setor das duas rodas nacional atravessa", considera Gil Nadais, secretário-geral da associação.

"Quando implementámos este projeto em 2015, Portugal exportava qualquer coisa como 150 milhões de euros - quase triplicamos esse valor em cinco anos", enfatiza o mesmo dirigente associativo, acrescentando que "este crescimento, que é sobretudo o reconhecimento internacional do setor português, deve-se a todo o trabalho realizado pelo setor, que afirmou Portugal como destino de qualidade, inovação e empreendedorismo".

"Temos entre nós, a primeira empresa do mundo a soldar quadros em alumínio através de robôs, as linhas de pintura mais avançadas, mas também a empresa que faz os selins para bicicleta mais leves do mundo (24 gramas n.d.r.), uma das empresas que mais patentes registou no país, fábricas que fazem rodas quase em exclusivo para equipas de competição e dentro de poucos meses, a primeira fábrica de quadros de carbono fora do continente Asiático. Temos também maior fábrica de montagem de bicicletas e a maior fábrica de rodas para bicicleta da Europa", realça Gil Nadais.

O Portugal Bike Value tinha já vencido a fase nacional dos European Entreprise Promotion Awards, uma iniciativa da Comissão Europeia alinhada com as prioridades da estratégia Europa 2020 e coordenada em Portugal pelo IAPMEI.

Lançados pela Comissão Europeia em 2005, os EEPA são atualmente dinamizados em 32 países e pretendem distinguir as boas práticas de promoção empresariais em seis categorias distintas: Promoção do Espírito Empreendedor; Investimento nas Competências Empreendedoras; Desenvolvimento do Ambiente Empresarial; Apoio à Internacionalização das Empresas; Apoio ao Desenvolvimento de Mercados Ecológicos e à Eficiência de Recursos e Empreendedorismo Responsável e Inclusivo.