PIB do Reino Unido estagna no 3.º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido estagnou no terceiro trimestre do ano, ficando duas décimas abaixo do valor do trimestre anterior, informou esta sexta-feira o ONS (Office for National Statistics).O setor dos serviços caiu 0,1% no terceiro trimestre, enquanto a construção avançou 0,1% e a indústria ficou estável, de acordo com os números oficiais."Os serviços caíram um pouco, com quedas nos cuidados de saúde, consultadoria de gestão e aluguer de propriedades comerciais. Isto foi parcialmente compensado pelo crescimento na engenharia, vendas de veículos automóveis e aluguer de máquinas", disse o diretor de estatísticas do ONS, Darren Morgan.Muitos peritos tinham previsto uma queda de 0,1% do PIB britânico no terceiro trimestre, mas o crescimento em setembro evitou uma contração económica.O ONS informou ainda que, só no mês de setembro, o PIB cresceu 0,2%. Nesse mês, o setor dos serviços avançou 0,2%, a indústria manteve-se estável (0,0%) e a construção cresceu 0,4%.Os dados surgem depois de o Banco de Inglaterra ter deixado as taxas de juro inalteradas em 5,25% pela segunda reunião consecutiva, depois de o banco central ter efectuado aumentos ao longo do último ano para controlar a inflação.No final da sua reunião, o Comité de Política Monetária do Banco votou por seis votos, contra três, a favor de deixar o preço do dinheiro inalterado, uma medida amplamente esperada pelos analistas,De acordo com os últimos dados oficiais, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Reino Unido manteve-se inalterado em setembro, em 6,7%.O Banco de Inglaterra, ao anunciar a sua decisão sobre as taxas, indicou que manteria as taxas elevadas para reduzir a inflação para 2%.O banco espera que a inflação atinja 5% este ano e que o objetivo de 2% seja alcançado no início de 2025.O banco também estimou que o PIB do Reino Unido permanecerá estável a partir de março do próximo ano e durante vários trimestres consecutivos, depois de cair 0,2% no primeiro trimestre de 2024.