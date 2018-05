PIB per capita português cresceu acima da média da Zona Euro

No caso das exportações, que foram o grande motor da economia portuguesa em 2017, o destaque vai normalmente para o turismo. No entanto, o Boletim Económico de Maio refere que a subida das exportações de bens deu o maior contributo ao desempenho das exportações. Isto porque, em termos brutos, as exportações de bens pesam cerca de dois terços das exportações portuguesas.



Já a evolução do investimento foi forte em todos os sectores institucionais com destaque para o empresarial. Depois de atingir um mínimo histórico em 2016, o investimento público recuperou mas ainda está muito aquém dos valores pré-crise. Analisando o investimento por componente, sem incluir o sector da construção, o Banco de Portugal conclui que os níveis de investimento estão muito perto de alcançar os números registados em 2008.



O mercado de trabalho foi a surpresa de 2017 com uma criação de emprego superior à subida do PIB. A análise do Banco de Portugal revela, entre todos os factores, o que mais se destaca é a diminuição significativa da destruição de emprego. Além disso, a população activa aumentou, principalmente devido à entrada de pessoas entre os 55 e os 64 anos, e o desemprego de muito longa duração registou uma "queda substancial".

Esta convergência acontece também por causa do elevado nível de sincronização cíclica entre Portugal e a Zona Euro, sinal da grande exposição da economia portuguesa ao exterior. Depois de, entre 2011 e 2013, a economia ter contraído mais em Portugal do que no conjunto dos países da Zona Euro, o cenário inverteu-se, passando Portugal a conseguir acrescentar mais PIB por cada habitante a partir de 2014.Contudo, o maior crescimento em 17 anos não bastou para recuperar todo o PIB destruído durante a crise. De acordo com os cálculos do Banco de Portugal, "apesar da recuperação registada desde 2013, no final do ano a actividade económica em Portugal permanecia ainda 1,3% abaixo do nível observado em 2008, no início da crise financeira internacional".Para o próximo ano a expectativa é que Portugal cresça ao mesmo ritmo que a Zona Euro e a União Europeia. Mas vai haver um abrandamento, uma tendência que foi notada na segunda metade do ano passado. Se se confirmarem as Previsões de Primavera da Comissão Europeia, o crescimento económico em 2019 será de 2,3%, o mesmo número previsto pelo Governo.Os três protagonistas do crescimento económico de Portugal em 2017 foram as exportações, o investimento e o mercado de trabalho. Em cada um deles, o Banco de Portugal analisou os dados a fundo para perceber melhor que dinâmicas marcaram a sua evolução.