Fórum para a Competitividade antecipa abrandamento no 2.º trimestre e revê PIB em baixa

Apesar da cautela, o Fórum para a Competitividade admite que os efeitos que influenciaram o crescimento económico do arranque do ano podem inverter nos próximos trimestres. Um desses efeitos é a chuva que afectou o investimento em construção no primeiro trimestre.



Além disso, analisando a evolução do PIB português, a nota de conjuntura assinala que o consumo privado registou uma "composição mais favorável", que se traduz em "menos bens duradouros e mais bens e serviços correntes".



Produtividade em queda



É um problema recorrente na economia portuguesa: a produtividade. O Fórum para a Competitividade diz que "um dos aspectos mais negativos desta evolução [económica] é que se registou de novo uma queda da produtividade, com o PIB a crescer menos do que o emprego, devido à baixa qualidade dos empregos criados".



Nas contas do gabinete de estudos, uma vez que o emprego está a crescer 3,2%, "o PIB deveria estar a crescer a 4,5% porque a produtividade deveria estar a crescer".



Ainda assim, a entidade assinala que a taxa de desemprego já está muito próxima dos 7,2% registados no período pré-crise.



O mercado de trabalho melhorou no primeiro trimestre, mas os salários não. O Índice de Custo do Trabalho caiu 1,5%, principalmente porque houve um aumento do número de horas trabalhadas no sector privado. Para o Fórum "a contenção salarial em simultâneo com uma queda continuada da taxa de desemprego é uma boa notícia para a competitividade da economia".



Mas admite também que é "um pouco surpreendente". "Uma explicação possível é que as empresas ainda têm memória da necessidade e quase impossibilidade de baixar salários durante a crise e não querem aumentar estes custos, que são praticamente irreversíveis", conclui a nota de conjuntura de Maio.

