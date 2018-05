PIB português aumenta peso na UE e ultrapassa Grécia

A fatia do PIB português no bolo do PIB europeu aumentou. O maior crescimento desde 2000 levou a economia portuguesa a ultrapassar a grega em termos de peso na União Europeia.

Já Portugal representa 193 mil milhões de euros, o que se traduz em 1,3%, acima dos 1,2% da Grécia. A economia portuguesa está a meio da tabela sendo o 14.º país com maior percentagem do PIB no total da UE entre os 28 Estados-membros.



Recuando até 2008, é possível verificar que, ainda assim, o PIB português não recuperou o peso que tinha. Nesse ano a economia portuguesa representava 1,4% do total do PIB europeu, um valor constante que se verificava desde o início do século.



Na cauda da tabela com um peso inferior a 1% estão países como Estónia, Letónia, Lituânia, Eslovénia, Croácia, Bulgária, Luxemburgo, Eslováquia ou Hungria. Malta e Chipre são as economias menos expressivas na União Europeia com um peso de 0,1% cada.

A economia da União Europeia atingiu os 15.300 mil milhões em 2017, de acordo com os dados do Eurostat divulgados esta sexta-feira. Mais de metade desse total corresponde ao PIB da Alemanha, Reino Unido e França. No ano passado, a economia alemã reforçou o seu primeiro lugar passando a representar sozinha mais de um quinto da economia europeia.Entre as principais economias europeias está ainda a Itália com um peso de 11,2%, a Espanha com 7,6% e a Holanda com 4,8%. Os países da Zona Euro representam 72,9% da economia europeia.