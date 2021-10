Planos prestacionais renderam 10 milhões de euros por mês ao Fisco

A carteira de dívidas do Fisco ronda os 22 mil milhões de euros, dos quais 6 mil milhões estão ativos e 8 mil milhões estão em contencioso, avança Mendonça Mendes. A aposta da AT é agora nos planos prestacionais automáticos e num aumento do número de prestações.

