Plataformas digitais: "Vamos tentar definir quem é o empregador, mas podem ser dois", diz ACT

As ações inspetivas ao trabalho nas plataformas digitais vão decorrer até ao final do ano, incluindo nos TVDE. Nos casos em que há mais do que uma empresa envolvida será avaliado quem é o empregador. Podem até ser dois, diz a inspetora-geral da ACT.

