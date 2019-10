Pobreza caiu mais em Portugal do que na UE, mas ainda são 2,2 milhões de pessoas

No ano passado, mais de 2,2 milhões de portugueses viviam no limiar da pobreza e da exclusão social, segundo um índice divulgado hoje pelo Eurostat. Com uma taxa de 21,6%, Portugal situou-se no ano passado ligeiramente abaixo da média da União Europeia (21,7%), numa Europa que falha as metas de redução da pobreza.



Há dez anos a taxa estava em Portugal nos 26%, o equivalente a 2,76 milhões de pessoas. Depois de três anos consecutivos a subir neste índice, entre 2011 e 2014, alcançando um máximo de 27,5%, Portugal tem registado uma diminuição na percentagem tendo atingido, em 2018, a menor taxa em pelo menos 14 anos.



A quebra registada em Portugal (de 4,4 pontos) é superior à que foi registada em média na União Europeia (2 pontos).





O risco de pobreza afeta ligeiramente mais as mulheres do que os homens e é mais alto entre os jovens com menos de 18 anos do que entre os idosos. Atinge ainda 12,1% das pessoas que no ano passado estavam empregadas.