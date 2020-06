Portugal é um dos países da União Europeia onde se trabalham mais anos

Portugal é o sétimo país da União Europeia onde se espera que os cidadãos, agora com 15 anos, venham a ter uma vida de trabalho mais longa, de acordo com os dados de 2019 do gabinete de estatística europeu, o Eurostat.





Em Portugal, a população passará cerca de 38,2 anos da sua vida em contexto laboral, cerca de dois anos acima da média da União Europeia, que se situa nos 35,9 anos. Esta média é superior em 0,2 anos àquela registada em 2018, e 3,6 anos acima do registo de 2000.

As diferenças são claras entre os países mais a ocidente e aqueles mais a leste. À direira da Alemanha, excluindo o bloco nórdico, a vida de trabalho dos cidadãos deverá ser inferior a 35 anos.